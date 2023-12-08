“حكيمي” يواجه الفتاة التي اتهمته بالاغتصاب

هبة بريس _ وكالات

أكدت النيابة العامة في بلدية نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس أن مدافع المنتخب المغربي وفريق باريس سان جرمان لكرة القدم أشرف حكيمي واجه الجمعة امرأة اتهمته بالاغتصاب.

وقالت النيابة العامة لوكالة فرانس برس “وقعت صباح اليوم مواجهة بين المتهم والمجني عليها” (24 عاما) التي اتهمته في مارس الماضي باغتصابها.

وغاب حكيمي عن تدريبات فريقه صباح الجمعة “لأسباب شخصية” حسب بيان للنادي.

وتأتي هذه المواجهة قبل أيام قليلة من مباراة حاسمة للنادي الباريسي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يتعين عليه الفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء كي يلحق به إلى ثمن النهائي.

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