الجيش الملكي

الجيش يدك شباك المغرب الفاسي بثلاثية وينفرد بصدارة البطولة الوطنية

2023-12-08 / 18:17
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تمكن فريق الجيش الملكي من العودة بفوز كبير من فاس، على حساب المغرب الفاسي، بثلاثة أهداف مقابل واحد، وذلك في افتتاح مباريات الجولة 11 من البطولة الاحترافية انوي.

الجيش الملكي كان سباقا للتسجيل، عن طريق حمزة اغامان، مع بداية الشوط الثاني قبل أن يعزز دياكيتي النتيجة في الدقيقة 75، وقلص أصاحب الأرض الحصة عن طريق محسن بوريكة، ليعود الجيش ويوقع على الهدف الثالث عن طريق حدارف.

ورفع الجيش الملكي رصيده للنقطة 23 في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد المغرب الفاسي في النقطة 14 في الصف التاسع.

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