المغرب يتصدر الدول الإفريقية الأكثر تسجيلا للتراث غير المادي لليونيسكو

2023-12-08 / 18:07
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هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة الثقافة والشباب والتواصل، أن المغرب واصل صدارته لقائمة الدول الإفريقية الأكثر تسجيلا لعناصر التراث غير المادي للبشرية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وذلك بعد إضافتها لعنصر فن الملحون.

وأوضحت الوزارة أنه “بتسجيل فن الملحون باللائحة التمثيلية للتراث غير المادي لليونيسكو، تكون المملكة المغربية قد أدرجت 13 عنصرا من عناصر تراثها بلائحة التراث غير المادي العالمي مواصلة بذلك صدارتها للائحة الدول الإفريقية”.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يأتي متبوعا في هذه اللائحة بكل من مالي والجزائر (ثمانية عناصر لكل منهما)، ومالاوي (ستة عناصر)، وزامبيا ونيجيريا ومصر (خمسة عناصر لكل منها)، واثيوبيا (أربعة عناصر)، ثم كوت ديفوار وموريتانيا (ثلاثة عناصر لكل منهما).

وكانت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونيسكو، التي انعقدت أول أمس الأربعاء في إطار دورتها ال18 بجمهورية بوتسوانا، وافقت على طلب المملكة المغربية المتعلق بإدراج فن “الملحون” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وحسب الملف المقدم أمام هيئة الترشيحات التابعة لليونيسكو فإن الملحون هو تعبير شعري-موسيقي مغربي عريق. نشأ في منطقة تافيلالت بالجنوب الشرقي للمغرب، حيث تطور في البداية داخل الزوايا في المنطقة، ثم انتشر تدريجيا ووصل إلى المراكز الحضرية الكبرى، حيث كان مرحبا به بشكل أساسي ومؤدى داخل نقابات الحرفيين في المدن العتيقة.

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‫11 تعليقات

  11. ” أركسترا عسري فنان شعبي ” أركسترا عسري مجموعة رائدة على مستوى تهذيب الفن الشعبي وتقديمه على الوجه الأكمل للجماهير المغربية والعربية ونجحت في استقطاب جمهور واسع وقد أحيت العديد من السهرات والحفلات والأعراس والعديد من المناسبات العامة والخاصة. راوحت الأوركسترا بقيادة الفنان محمد العسري بين مختلف الأنماط الموسيقية، رغم تخصصها في الفن الشعبي. ويعود لها الفضل في إحياء فن العيساوة مما جعلها تكون مجموعة متنوعة وثرية على مستوى إنتاجها الفني، وتصبح محل متابعة وطلب من طرف جمهور واسع تجاوز حدود المغرب ليمتد إلى الجزائر وأوروبا حيث الجالية المغربية المتعطشة للكلمة واللحن المغربي الأصيل. يحظى محمد العسري بحب وتقدير العديد من المتابعين للساحة الغنائية المغربية، ويعتبر خليفة للفنان عبد العزيز الكنار، حيث تميّز بعزفه على آلة الكمان وأدائه الرائع. وقد اشتهر بأغنية يوم المعاد خلاني وسافر الغزال وقد اعتبره البعض كسفير للأغنية الشعبية المغربية الفاسية. يعتبر محمد العسري من الفنانين الدين نقشو إسمهم في الساحة الفنية المغربية حيث يتوفر على أوركسترا عالية ترافقه في كل الحفلات ويتميّز محمد بإحساسه الراقي وخلقه العالي وقد اكتسب شهرة عالمية بدون اقترابه للقنوات المغربية وذالك يرجع إلى انغلاقه على نفسه وتركيزه على ما يقدمه لجمهوره، ومن ألبوماته المشهورة «هايلي هايلي»، «ما عندي زهر» والأخير «سولوه» ؟

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