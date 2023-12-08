الزلزولي وشادي رياض ضمن قائمة بيتيس لمواجهة ريال مدريد

الزلزولي وشادي رياض ضمن قائمة بيتيس لمواجهة ريال مدريد

2023-12-08 / 17:24
0

أعلن مانويل بليغريني مدرب بيتيس عن لائحة فريقه الكاملة التي ستواجه ريال مدريد برسم الدورة 16 من الليغا الأسبانية.

وتقلصت القائمة إلى 20 لاعبا من بينهم الدوليان شادي رياض الذي يقدم موسما استثنائيا ومفاجئا في التنافسية رغم صغر سنه، فضلا عن المشاركة الفعلية المفترض أن يحظى بها الدولي عبد الصمد الزلزولي.

وساهم الزلزولي في انقاد بيتيس من الإقصاء عن الدور 32 من كأس أسبانيا في المباراة الماضية. حيث يعول عليه المدرب عليه مانويل بليغريني للفوز بنزال قمة الأندلس والريال الملكي التي ستنطلق غدا على الساعة الرابع والربع.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عادل رمزي: “الخطأ ممنوع أمام سيمبا”

عادل رمزي: “الخطأ ممنوع أمام سيمبا”

2023-12-08 / 15:24
Photo of سكالوني يثير التكهنات بشأن مستقبله مع الأرجنتين

سكالوني يثير التكهنات بشأن مستقبله مع الأرجنتين

2023-12-08 / 14:51
Photo of 4 أسباب ترجح كفة حكيمي للتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية

4 أسباب ترجح كفة حكيمي للتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية

2023-12-08 / 14:08
Photo of الجامعة تعاقب مدرب فريق نسوي بسبب التحرش باللاعبات

الجامعة تعاقب مدرب فريق نسوي بسبب التحرش باللاعبات

2023-12-08 / 13:40
Photo of باريس سان جيرمان يعلن غياب حكيمي عن التدريبات

باريس سان جيرمان يعلن غياب حكيمي عن التدريبات

2023-12-08 / 12:18
Photo of صدام بين حكيم زياش ويونس بلهندة في تركيا

صدام بين حكيم زياش ويونس بلهندة في تركيا

2023-12-08 / 12:02
Photo of برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الجمعة

برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الجمعة

2023-12-08 / 11:15
Photo of قرعة “كوبا أمريكا 2024” تفرز مجموعات قوية

قرعة “كوبا أمريكا 2024” تفرز مجموعات قوية

2023-12-08 / 10:08
Photo of البطولة الإحترافية.. برنامج وتوقيت مباريات اليوم الجمعة

البطولة الإحترافية.. برنامج وتوقيت مباريات اليوم الجمعة

2023-12-08 / 09:20
Photo of تعيين بادو الزاكي مدربا لأحد خصوم المغرب في تصفيات مونديال 2026

تعيين بادو الزاكي مدربا لأحد خصوم المغرب في تصفيات…

2023-12-07 / 23:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق