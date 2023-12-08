الزلزولي وشادي رياض ضمن قائمة بيتيس لمواجهة ريال مدريد

أعلن مانويل بليغريني مدرب بيتيس عن لائحة فريقه الكاملة التي ستواجه ريال مدريد برسم الدورة 16 من الليغا الأسبانية.

وتقلصت القائمة إلى 20 لاعبا من بينهم الدوليان شادي رياض الذي يقدم موسما استثنائيا ومفاجئا في التنافسية رغم صغر سنه، فضلا عن المشاركة الفعلية المفترض أن يحظى بها الدولي عبد الصمد الزلزولي.

وساهم الزلزولي في انقاد بيتيس من الإقصاء عن الدور 32 من كأس أسبانيا في المباراة الماضية. حيث يعول عليه المدرب عليه مانويل بليغريني للفوز بنزال قمة الأندلس والريال الملكي التي ستنطلق غدا على الساعة الرابع والربع.

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