“الأصالة والمعاصرة” يدعو إلى مدونة أسرة عصرية تضمن الحقوق والواجبات

هبة بريس

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، لمقترحات وتصورات حزب الأصالة والمعاصرة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، أن المذكرة التي تم التقدم بها تستند بالأساس على مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش والرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، ” والتي حددت إطار الإصلاحات تماشيا مع التطور والتقدم الذي يعرفه المغرب “.

وأوضحت فيطح، في تصريح للصحافة، أن حزب الأصالة والمعاصرة تقدم بأكثر من 56 تعديلا بناء على رؤية واضحة المعالم تستند على المرجعية الحزبية، داعية إلى مدونة “عصرية” تضمن الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، وتحافظ على المصلحة الفضلى للأسرة والطفل، من أجل بناء مغرب التنمية والتقدم.

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