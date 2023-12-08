اكادير : هل يتدخل الوالي ” امزازي” في ملف سوق ” انزا” الذي رصدت له أموال ولم ينجز ؟؟

هبة بريس : اكادير

بسبب تهاون وتخاذل الجهات المختصة، سجل تأخر سنة كاملة في إعادة بناء السوق المداوم بمنطقة انزا شمال أكادير، رغم إنجاز كل الدراسات وتخصيص مبلغ 20 مليون لإعادة بناءه من جديد.

السوق الذي اصبح يشكل خطر على ارواح ساكنة منطقة أنزا، بسبب تساقط أسقفه بين الحين والاخر، كان آخرها سقوط جدران احد محلاته بداية الأسبوع الجاري، مما دفع بجمعية التجار والحرفيين للسوق المداوم، بإعادة مراسلة السلطة المحلية، وتنبيهها من خطورة تساقط جدرانه، بالرغم من العشرات من المراسلات لم تجد اذان صاغية، وتم تجاهل إعادة بناءه، رغم تخصيص دعم مالي لذلك سنة 2021، على ان تنتهي الأشغال به سنة 2022، مرت سنة ولم يتحرك المسؤولين، في مدينة حضيت إعادة تهيئتها بعناية ملكية كبيرة، مع توجيه تعليمات سامية للمسؤولين بمواكبة الإصلاحات وتتبع المشاريع المواكبة.

فهل يتدخل الوالي ” امزازي” في تدارك التأخير الذي رافق إعادة بناء فضاء تجاري انتظرته ساكنة انزا وتجارها لخروجه لحيز الوجود ؟؟.

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