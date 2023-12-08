رمزي: “نسينا الدوري الإفريقي وعازمون على التعويض في العصبة”

عادل رمزي: “الخطأ ممنوع أمام سيمبا”

2023-12-08 / 15:24
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قال عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم، إنه “لا مجال للخطأ” في مباراة الفريق ضد سيمبا التنزاني، المرتقبة يوم السبت 9 دجنبر 2023، في ملعب مدينة مراكش الكبير، برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

شدد عادل رمزي على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام سيمبا التنزاني، مشيرا إلى أن جميع لاعبيه على أتم الاستعداد لتحقيق الفوز، وقال: “المباراة جد مهمة، والنتيجة مهمة أيضا، نحن أمام مسؤولية كبيرة، ولا مجال للخطأ”.

وتابع عادل رمزي في ندوة صحفية، الجمعة 8 دجنبر 2023: “جميع اللاعبين واعون بالمسؤولية. لاحظت ردة فعلهم في المباراة الأخيرة أمام مولودية وجدة، ولمحت في أعينهم عزيمة وإصرارا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام سيمبا. الفريق يسير بإيقاع لا يصدق، أحيي جميع اللاعبين في ظل ما يعانوه من ضغط وإرهاق بسبب السفر وكثرة المباريات، لكن هذا ليس عذرا”.

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