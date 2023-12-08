هيئة المحامين بفاس تتدارك خطأ في لائحة المرشحين وتحدد تاريخ جديد للاقتراع

هبة بريس : فاس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها الخاصة ، ان مجلس هيئة المحامين بفاس، قد قام بإلغاء إجراءات الانتخابات المهنية التي كان مقررا لها أن تجرى يوم 15 دجنبر 2023، وذلك بعد أن تم حصر الترشيحات وقبولها، واعتماد جديدة.

واضافت مصادرنا ، ان القرار الجديد لمجلس هيئة فاس ، جاء بعد الضجة الكبيرة التي رافقت الإعلان عن لائحة المؤهلين للترشح للانتخابات المهنية المقبلة، حيث تم إغفال اسم النقيب عبد الرحيم اعبابو من لائحة المرشحين لمنصب النقيب، ولم ينتبه المرشح لذلك، إلا بعد أن وضع هذا الأخير طلب الترشح، فأخبر بأن اسمه غير مدرج في اللوائح، وفاته أجل التدارك وفاته أجل النيابة العامة.

هذه الوضعية دفعت بالمحاسب إلغاء تاريخ إجراء الانتخابات واعتماد تاريخ جديد قصد فسح المجال للنقيب عبابو عبد الرحيم لتدارك الإغفال، حيث ستجرى الانتخابات نهاية شهر دجنبر 2023، على مستوى انتخاب النقيب وكذا أعضاء المجلس، كما تم الاشتراط على المرشحين ينبغي أن تكون وضعيتم المالية إزاء أمانة مال الهيئة سليمة.

وبهذا يكون مجلس هيئة فاس قد فسح المجال للمرة الثانية، لتدارك هذا الإغفال ليصبح التنافس حول منصب النقيب ثنائيا، من خلال المرشحين، النقيب عبد الرحيم عبابو ورضوان عبابو ، بعد أن كان هذا الأخير مرشحا وحيدا.

وفي نفس السياق ، فقد سبق للنيابة العامة ، ان طعنت في قرار مجلس هيئة المحامين بفاس لخرقه الفصل 89 من القانون الأساسي لمهنة المحاماة على اعتبار عدم مشروعيته، لكون لوائح المؤهلين للترشيح لمنصب النقيب، قد تم حصرها واستنفذت جميع طرق الطعن وأصبحت نهائية ومحصنة، إلا أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بفاس بتت بشكل مستعجل يوم الخميس7 دجنبر 2023 برفض الطعن المقدم من طرف النيابة العامة في مقرر المجلس القاضي بإلغاء الاجراءات السابقة، واعتماد إجراءات ومواعيد أخرى للانتخابات بما في ذلك إعادة حصر لوائح جديدة لمن لهم حق الترشح لمنصب النقيب.

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