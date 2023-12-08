هبة بريس تكشف حقيقة زواج سلمى صلاح الدين

نجلاء مزيان: هبة بريس

نفى مصدر لجريدة هبة بريس خبر زواج الفنانة المغربية سلمى صلاح الدين، مؤكدا أن الصور التي قامت بنشرها بحسابها الرسمي بموقع إنستغرام تعود ل”شوتينغ” إشهاري فقط.

وجدير بالذكر أن بطلة سلمات أبو البنات تقاسمت مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق، صور و مقاطع فيديوهات في إشارة منها انه حدث مهم في حياتها الخاصة.

وسحرت الفنانة المغربية جمهورها بإطلالتها الجميلة، حيث أشاد العديد من أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي،عبر التعاليق بجمالها.

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