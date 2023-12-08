4 أسباب ترجح كفة حكيمي للتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية

بات الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي مرشحا بقوة للظفر بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي لسنة 2023.

وينافس أشرف حكيمي على الجائزة كلا من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والنيجيري فيكتور أوسيمن، مهاجم نابولي الإيطالي.

ونستعرض معكم خلال هذا التقرير أهم الأسباب التي ترجح كفة حكيمي للفوز بهذه الجائزة:

1 – رابع المونديال:

تألق الدولي المغربي أشرف حكيمي مع المنتخب الوطني المغربي خلال الفترة التي تشملها جائزة الكرة الذهبية لهذه السنة، بعدما شارك في مونديال قطر 2022، وساهم بشكل كبير في بلوغ أسود الأطلس للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأفريقية.

2 – موسم مميز مع باريس:

بصم أشرف حكيمي على مستوى مميز مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، حيث توج معه بلقبي كأس السوبر والدوري الفرنسي، بعدما لعب 39 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 5 أخرى رغم أنه ظهير أيمن.

3 – استمرارية في العطاء:

يبصم حكيمي على استمرارية في العطاء لعدة مواسم، إذ يواصل تألقه مع الفريق الفرنسي هذا الموسم، وقد شارك معه حتى الآن في 17 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أخرى.

4 – أفضل ظهير أيمن في العالم:

يعتبر أشرف حكيمي حاليا أفضل ظهير أيمن في العالم بناء على المستويات المميزة التي يبصم عليها مع باريس سان جيرمان والمنتخب الوطني المغربي، ويعبر أعلى ظهير أيمن قيمة تسويقية حسب “ترانسفر ماركت” بـ 65 مليون يورو.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp