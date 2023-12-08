العرائش.. حملات واسعة للدرك تسفر عن حجز كميات كبيرة من “الكيف”

هبة بريس - مكتب طنجة

تشن مصالح الدرك الملكي التابعة لاقليم العرائش منذ مدة حملات واسعة ضد محاصيل الكيف الموجهة للتحويل الى مخدر الحشيش حيث تم حجز كميات مهمة من هذه المادة .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد تمكن درك العرائش من حجز أزيد من طنين من “الكيف” على مستوى دوار “أناسل” ليصل مجموع ماتم حجزه خلال الأسابيع الأخيرة إلى حوالي 10 أطنان .

وعمدت عناصر الدرك بحسب المصادر ذاتها الى اتلاف الكميات المحجوزة وفتح محاضر مسطرية بهذا الخصوص.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp