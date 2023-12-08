العرائش.. حملات واسعة للدرك تسفر عن حجز كميات كبيرة من “الكيف”

2023-12-08 / 14:07
2
هبة بريس - مكتب طنجة

تشن مصالح الدرك الملكي التابعة لاقليم العرائش منذ مدة حملات واسعة ضد محاصيل الكيف الموجهة للتحويل الى مخدر الحشيش حيث تم حجز كميات مهمة من هذه المادة .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد تمكن درك العرائش من حجز أزيد من طنين من “الكيف” على مستوى دوار “أناسل” ليصل مجموع ماتم حجزه خلال الأسابيع الأخيرة إلى حوالي 10 أطنان .

وعمدت عناصر الدرك بحسب المصادر ذاتها الى اتلاف الكميات المحجوزة وفتح محاضر مسطرية بهذا الخصوص.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الأصالة والمعاصرة” يدعو إلى مدونة أسرة عصرية تضمن الحقوق والواجبات

“الأصالة والمعاصرة” يدعو إلى مدونة أسرة عصرية تضمن الحقوق…

2023-12-08 / 17:03
Photo of اكادير : هل يتدخل الوالي ” امزازي” في ملف سوق ” انزا” الذي رصدت له أموال ولم ينجز ؟؟

اكادير : هل يتدخل الوالي ” امزازي” في ملف…

2023-12-08 / 16:44
Photo of انتخاب المعهد الوطني للأنكولوجيا كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخاب المعهد الوطني للأنكولوجيا كمركز متعاون مع الوكالة الدولية…

2023-12-08 / 16:13
Photo of هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات المنظمة الديمقراطية للشغل

هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات المنظمة الديمقراطية للشغل

2023-12-08 / 15:40
Photo of هيئة المحامين بفاس تتدارك خطأ في لائحة المرشحين وتحدد تاريخ جديد للاقتراع

هيئة المحامين بفاس تتدارك خطأ في لائحة المرشحين وتحدد…

2023-12-08 / 14:57
Photo of أرباب المقاهي والمطاعم يستنكرون استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة

أرباب المقاهي والمطاعم يستنكرون استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات…

2023-12-08 / 14:45
Photo of بحضور العامل المعزة.. إنعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

بحضور العامل المعزة.. إنعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع…

2023-12-08 / 14:36
Photo of والدة المرحوم بدر: “عائلة المتهم عرضوا علينا 500 مليون وعقارات ولن أتنازل عن حق ابني”

والدة المرحوم بدر: “عائلة المتهم عرضوا علينا 500 مليون…

2023-12-08 / 13:53
Photo of صورة لاجتياز فقهاء امتحانات ممارسة الإمامة بالصويرة تثير استياء النشطاء

صورة لاجتياز فقهاء امتحانات ممارسة الإمامة بالصويرة تثير استياء…

2023-12-08 / 12:56
Photo of أسعار الخضر تعود إلى الارتفاع بجهة فاس مكناس وتلهب جيوب المواطنين

أسعار الخضر تعود إلى الارتفاع بجهة فاس مكناس وتلهب…

2023-12-08 / 12:26

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق