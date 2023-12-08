والدة المرحوم بدر: “عائلة المتهم عرضوا علينا 500 مليون وعقارات ولن أتنازل عن حق ابني”

2023-12-08 / 13:53
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هبة بريس - البيضاء

كشفت والدة المرحوم بدر، ضحية “ولد الفشوش” بالدار البيضاء، عن تطورات قضية ابنها.

وذكرت والدة الشاب بدر، في تصريح لهبة بريس، أن عائلة المتهم عرضوا عليها مبالغ مالية مهمة وعقارات مقابل التنازل عن متابعة ابنهم.

وقالت الأم المكلومة “عرضوا علي عقارات ومبالغ مالية وصلت الى 500 مليون سنتيم، لكن واخا يعطيوني مال الدنيا تاحاجة ما تعوض ليا ولدي، قالو ليا ولدك مات، عيشي نتي حياتك وخودي الدية ديالو..”

وأضافت “الفلوس عمرها تعوض الانسان، الفلوس مجرد وسيلة للصدقات والاعمال الخيرية ومساعدة الاخرين، لكن ماشي للإجرام”.

وعبرت الأم عن ثقتها الكاملة في القضاء وفي انصاف حق ابنها، قبل أن تختم بالقول “القضاء يأخذ مجراه وعندي ثقة فيه، وأنا متشبتة بحق ابني الى آخر نفس ولن أتنازل عنه”.

هذا ويشار الى أن الشاب بدر راح ضحية ولد الفشوش، الذي تعمد دهسه بسيارة إثر خلاف نشب بين الضحية والمعتدي، بمنطقة عين الدياب بمدينة الدار البيضاء.

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‫23 تعليقات

  1. كل من يقول للسيدة المملوكة هدي المال فهو رخيص و ديوثي و حقير و زنديق و يستحيل ان أن يكون انسان فهو قرد ممن يتملق للوصول الى وسخ الدنيا و لو على حساب اقرب الناس اليه فهذا النوع من القردة هو من يبيعون لحم اخواتهم و زوجاتهم و بناتهم الى خرفان الخليج فخسأتم يا قردة اتركوا السيدة المكلومة المسكينة تدافع عن ابنها و فلذة كبها كي يشفى عليها و لو انه لا شيء يمكن ان يشفى لها غليلها بالمطلق لفقدانعا فلذة كبدها.

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  2. السلام عليكم
    المشكل الكبير إدا رفظة أخد ديت على إبنها وليس عيب قد وزعون نصفها على القظاة ويتم ضمص القظية أو يتم تهريبه إلى كندا متلا ولكم خير دليل فيقضية الإسباني دانيال .

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  3. الدية تكون في القتل العمد والخطأ والأفضل ان تقبلي الدية وتتصدقي عن ابنك رحمه الله احفري بءر اومطفية وسبليها عليه أما القاتل فسيلقى المقتول عند ملك عادل

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