والدة المرحوم بدر: “عائلة المتهم عرضوا علينا 500 مليون وعقارات ولن أتنازل عن حق ابني”
كشفت والدة المرحوم بدر، ضحية “ولد الفشوش” بالدار البيضاء، عن تطورات قضية ابنها.
وذكرت والدة الشاب بدر، في تصريح لهبة بريس، أن عائلة المتهم عرضوا عليها مبالغ مالية مهمة وعقارات مقابل التنازل عن متابعة ابنهم.
وقالت الأم المكلومة “عرضوا علي عقارات ومبالغ مالية وصلت الى 500 مليون سنتيم، لكن واخا يعطيوني مال الدنيا تاحاجة ما تعوض ليا ولدي، قالو ليا ولدك مات، عيشي نتي حياتك وخودي الدية ديالو..”
وأضافت “الفلوس عمرها تعوض الانسان، الفلوس مجرد وسيلة للصدقات والاعمال الخيرية ومساعدة الاخرين، لكن ماشي للإجرام”.
وعبرت الأم عن ثقتها الكاملة في القضاء وفي انصاف حق ابنها، قبل أن تختم بالقول “القضاء يأخذ مجراه وعندي ثقة فيه، وأنا متشبتة بحق ابني الى آخر نفس ولن أتنازل عنه”.
هذا ويشار الى أن الشاب بدر راح ضحية ولد الفشوش، الذي تعمد دهسه بسيارة إثر خلاف نشب بين الضحية والمعتدي، بمنطقة عين الدياب بمدينة الدار البيضاء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
ولا السجن سيرجع لك ابنك رحمه الله ،وبالتالي خدي ما عرضوه عليك وتنازلك لن يسقط المتابعة لأن النيابة العامة لن تفرط في المطالبة باقصى العقوبات في وجه المتهم.
لاحول ولا قوة الا بالله العظيم الله ارحم موتانا والانسان دائما ينعل الشيطان عند الغضب الله الطف بالعباد
Bravo madame Bon courage
Pour le premier commentaire vous êtes un Rakhiss on ne vend jamais nos enfants mais un Rakhiss il le restera
الى المذغري
عندما سوف تمر سيارة فوق جسد ابنك او ابنتك او والدم او والدتك وتمزقها, حينها طبق نظريتك على نفسك
خذي الفلوس ولدك الله يرحمه والا هذيك الفلوس غدي ايفرقوها رشوة والجاني ياخذ بعض السنين ايعيش قائد في السجن ومن بعد يخرج
ياك اسي المذخري…حيث الحبس مغاديش يرجع ليها ولدها تنوض تقبل بدكشي لي ساوموها بيه….إيوا حيث مدرتيش بلاصتك فبلاصتها باش تحس فراق ولديها…..
ابنك رحمه الله كتب الله عليه هذه الطريقة في الوفاة وختم حياته .. ولسنا ندري كيف سنلحق به … اللهم اختم لنا بالحسنى.. أما أنت فإن رفضك ما قدم لك لن يغير من القدر شيئا، وكذلك فإن سجن مرتكب الحادثة لن يغير من الأمر شيئا.. أرى أن تحتسبي ابنك عند الله وترضي بما قسمه الله لك وتأخذي الدية المقترحة عليك وتسامحين حتى يكون أجرك عند الله كبيرا هناك يوم القيامة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
السلام عليكم
نرجو من السيدة المكلومة انتقبا العرض وتبني به مسجد وتسميه مسجد بدر وتجعله صدقة جارية لم وان تعفو عند المقدرة ونسأل الله أن يعوضها خيرا والله المستعان
الدية تكون بعد الحكم اما قبل الحكم فهذه رشوة. وبعد ذلك للأم واسع النظر. اول حاجة خليو الدولة دير خدمتها. كي لا تضيع الحقوق.
و يسالونك ماذا ينفقون قل العفو
لا ادري ما يقول الاسلام في مفهوم الدية. ان كانت جاءزة فلا ضرر في ذلك رفقا بالابن المعتقل وبعاءلتة وبنفسها
اذا كنا مسلمين هاهوا حكم الله واذا كنا شي حاجة اخرى الفلوس أهم
( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ( 179 ) )
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للتوضيح فقط في مسألة الدية ، من حدد هذا المبلغ الذي تم عرضه لهذه المرأة المكلومة لموت ابنها..مقدار الدية الشرعية هو مائة من الإبل وهي أصلها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما من حديث القسامة المشهور عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة
فالدية الشرعية هو مائة من الإبل وتكون قد أكملت خمس سنوات ودخلت في السادسة
والله أعلم