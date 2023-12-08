الجامعة تعاقب مدرب فريق نسوي بسبب التحرش باللاعبات

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف مدرب أحد الفرق النسوية بسبب التحرش بالاعبات.

وقال الجامعة في بلاغ لها إنه قررت “توقيف عبد الله الحسوني، مدرب جمعية فتيات البوغاز لكرة القدم، بشكل مؤقت عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، إلى حين البث في الشكاية التي رفعها ضده رئيس الفريق بتهمة الابتزاز والتحرش والتهديد لبعض لاعبات الفريق”.

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