الجامعة تعاقب مدرب فريق نسوي بسبب التحرش باللاعبات

الجامعة تعاقب مدرب فريق نسوي بسبب التحرش باللاعبات

2023-12-08 / 13:40
0

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف مدرب أحد الفرق النسوية بسبب التحرش بالاعبات.

وقال الجامعة في بلاغ لها إنه قررت “توقيف عبد الله الحسوني، مدرب جمعية فتيات البوغاز لكرة القدم، بشكل مؤقت عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، إلى حين البث في الشكاية التي رفعها ضده رئيس الفريق بتهمة الابتزاز والتحرش والتهديد لبعض لاعبات الفريق”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of 4 أسباب ترجح كفة حكيمي للتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية

4 أسباب ترجح كفة حكيمي للتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية

2023-12-08 / 14:08
Photo of باريس سان جيرمان يعلن غياب حكيمي عن التدريبات

باريس سان جيرمان يعلن غياب حكيمي عن التدريبات

2023-12-08 / 12:18
Photo of صدام بين حكيم زياش ويونس بلهندة في تركيا

صدام بين حكيم زياش ويونس بلهندة في تركيا

2023-12-08 / 12:02
Photo of برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الجمعة

برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الجمعة

2023-12-08 / 11:15
Photo of قرعة “كوبا أمريكا 2024” تفرز مجموعات قوية

قرعة “كوبا أمريكا 2024” تفرز مجموعات قوية

2023-12-08 / 10:08
Photo of البطولة الإحترافية.. برنامج وتوقيت مباريات اليوم الجمعة

البطولة الإحترافية.. برنامج وتوقيت مباريات اليوم الجمعة

2023-12-08 / 09:20
Photo of تعيين بادو الزاكي مدربا لأحد خصوم المغرب في تصفيات مونديال 2026

تعيين بادو الزاكي مدربا لأحد خصوم المغرب في تصفيات…

2023-12-07 / 23:42
Photo of سيمبا التنزاني يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الوداد

سيمبا التنزاني يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الوداد

2023-12-07 / 21:14
Photo of نهضة بركان يمطر شباك أولمبيك آسفي بثلاثية

نهضة بركان يمطر شباك أولمبيك آسفي بثلاثية

2023-12-07 / 20:48
Photo of لاعبو اتحاد طنجة يرفضون السفر لملاقاة الفتح الرباطي بسبب”المستحقات العالقة”

لاعبو اتحاد طنجة يرفضون السفر لملاقاة الفتح الرباطي بسبب”المستحقات…

2023-12-07 / 20:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق