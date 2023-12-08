صورة لاجتياز فقهاء امتحانات ممارسة الإمامة بالصويرة تثير استياء النشطاء

هبة بريس - الرباط

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل أنها توثق لاجتياز عدد من الفقهاء امتحان ممارسة الإمامة باقليم الصويرة.

وحسب الصورة المتداولة، فقد اضطر المتبارون الى استخدام كراسي للجلوس كطاولات والانحناء للاجابة على اختبار ممارسة مهنة الإمامة.

وعبر عدد من النشطاء عن استيائهم من الصور المتداولة، معتبرين أنها تشكل إهانة وعدم احترام لهذه الفئة التي تقدم الكثير للمواطنين خاصة في المناطق القروية.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء “عيب وحشومة تعطيو لهاد الناس كراسى باش يدوزو الامتحان بدل الطاولات، الإمام والأستاذ كيتهان فهاد البلاد”.

وأضاف آخر “كون كان شي مغني ولا شي مؤثر كون قادو ليه منصة بالكراسي والطوابل، لكن هذا غا امام.. لك الله يا وطني”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp