صورة لاجتياز فقهاء امتحانات ممارسة الإمامة بالصويرة تثير استياء النشطاء
هبة بريس - الرباط
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل أنها توثق لاجتياز عدد من الفقهاء امتحان ممارسة الإمامة باقليم الصويرة.
وحسب الصورة المتداولة، فقد اضطر المتبارون الى استخدام كراسي للجلوس كطاولات والانحناء للاجابة على اختبار ممارسة مهنة الإمامة.
وعبر عدد من النشطاء عن استيائهم من الصور المتداولة، معتبرين أنها تشكل إهانة وعدم احترام لهذه الفئة التي تقدم الكثير للمواطنين خاصة في المناطق القروية.
وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء “عيب وحشومة تعطيو لهاد الناس كراسى باش يدوزو الامتحان بدل الطاولات، الإمام والأستاذ كيتهان فهاد البلاد”.
وأضاف آخر “كون كان شي مغني ولا شي مؤثر كون قادو ليه منصة بالكراسي والطوابل، لكن هذا غا امام.. لك الله يا وطني”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
فوقاش تفهمو بلي المسؤولين فيهم بزاف ماشي مسلمين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.هاؤولاء من شريحة المجتمع يجب أن تعطى لهم الأولوية في العناية وليس الاهمال..
أئمة المساجد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن ترفع أجورهم..
ربما كان همهم في اجتياز المبارة كيفما كانت طبيعتها ..
كل الاحترام والتقدير لأئمة المساجد في المستقبل ..
اصبحنا نكرم اللئيم والسفيه ونحتقر الاستاذ والامام ،اذن فلننتظر ذلا لا رفع بعده.
تعطى الأولوية للتفاهة ..
كان بجب اجتياز الامتحان بأحد المدارس لانها فارغة الآن بهذه العطلة البينية ،يكون أحسن بكثير من تسريب هذه الصورة الله يجيب الخير لبلادنا،
Hadchi bayn man zman الفقيه مثل الاستاذ ينور العقول اذن لا حاجة لهم بهم
في الصورة نرى أئمة آخرين كان حظهم أوفر و حصلوا على طاولات للكتابة بشكل مريح
المنطق يقول بإلغاء المبارة لعدم تكافؤ الفرص بين المتبارين
كل الاحترام لأئمة المساجد
عيب وعار على المسؤلين هدشي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يكون شيخة قدو المصرح