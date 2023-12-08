صورة لاجتياز فقهاء امتحانات ممارسة الإمامة بالصويرة تثير استياء النشطاء

2023-12-08 / 12:56
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هبة بريس - الرباط

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل أنها توثق لاجتياز عدد من الفقهاء امتحان ممارسة الإمامة باقليم الصويرة.

وحسب الصورة المتداولة، فقد اضطر المتبارون الى استخدام كراسي للجلوس كطاولات والانحناء للاجابة على اختبار ممارسة مهنة الإمامة.

وعبر عدد من النشطاء عن استيائهم من الصور المتداولة، معتبرين أنها تشكل إهانة وعدم احترام لهذه الفئة التي تقدم الكثير للمواطنين خاصة في المناطق القروية.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء “عيب وحشومة تعطيو لهاد الناس كراسى باش يدوزو الامتحان بدل الطاولات، الإمام والأستاذ كيتهان فهاد البلاد”.

وأضاف آخر “كون كان شي مغني ولا شي مؤثر كون قادو ليه منصة بالكراسي والطوابل، لكن هذا غا امام.. لك الله يا وطني”.

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‫11 تعليقات

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.هاؤولاء من شريحة المجتمع يجب أن تعطى لهم الأولوية في العناية وليس الاهمال..

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  6. اصبحنا نكرم اللئيم والسفيه ونحتقر الاستاذ والامام ،اذن فلننتظر ذلا لا رفع بعده.

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  8. كان بجب اجتياز الامتحان بأحد المدارس لانها فارغة الآن بهذه العطلة البينية ،يكون أحسن بكثير من تسريب هذه الصورة الله يجيب الخير لبلادنا،

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  10. في الصورة نرى أئمة آخرين كان حظهم أوفر و حصلوا على طاولات للكتابة بشكل مريح
    المنطق يقول بإلغاء المبارة لعدم تكافؤ الفرص بين المتبارين
    كل الاحترام لأئمة المساجد

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