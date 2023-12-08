أسعار الخضر تعود إلى الارتفاع بجهة فاس مكناس وتلهب جيوب المواطنين

2023-12-08 / 12:26
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هبة بريس _ فاس

تستمر أسعار الخضر وعدد من المنتجات الفلاحية الأساسية على موائد معظم المغاربة في منحاها المرتفع بجهة فاس – مكناس في الأسواق، رغم أن جل الأقاليم بالجهة أراضيها فلاحية بامتياز.

وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح جماح تضخم الأسعار فإن أغلب المنتجات الفلاحية، لا سيما أنواع الخضر الأكثر استهلاكا من لدن المغاربة، واصلت مسيرتها نحو الصعود، ما أثار غضب الكثير من المواطنين، لاسيما ذوي الدخل البسيط.

هذا و قد قفزت أسعار الطماطم بشكل مهول، بحيث وصل سعرها إلى 12 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما تجاوزت أثمان البطاطس 9 دراهم والبصل 6 دراهم، وبلغ ثمن القرنبيط (شيفلور) 10 دراهم، ووصل ثمن الخرشوف 7 دراهم ، فيما أجرة العامل تبقى محصورة مع هذه الزيادات المهولة لا تتغير، فما هو دور المنتخبين في قبة البرلمان و الحكومة في هذه النازلة .

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