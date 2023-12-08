دعم السكن يدفع منعشين عقاريين للتريث في إنهاء و بيع مشاريعهم

2023-12-08 / 12:58
5

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ينتظر المنعشون العقاريون، كما هو حال المواطنين الراغبين في الاستفادة من دعم السكن، انطلاق عملية الاستفادة من هذا البرنامج لمعرفة كيفية و قيمة بيع المشاريع العقارية التي شيدوها حديثا.

و في هذا الصدد، يترقب المنعشون العقاريون بداية الاستفادة رسميا من الدعم الموجه للسكن المحدد في عشرة ملايين سنتيم للمساكن أقل من 30 مليون و سبعة ملايين سنتيم للسكن بين 30 و 70 مليون سنتيم، حيث سيتم الشروع في الاستفادة من الدعم بداية من فاتح يناير.

مصدر مهني أكد أن أغلب المنعشين العقاريين تريثوا في إنهاء مشاريعهم و وضعها للبيع، حيث أن سومة بيع الشقق السكنية ستشهد ارتفاعا ملحوظا بداية من يناير القادم.

و توقع ذات المتحدث أن ترتفع قيمة الشقق السكنية بين 10 و 20 في المئة من القيمة التي كانت تباع بها سابقا، حيث أن الشقق التي كانت مثلا ب 25 مليون سنتيم قد تصبح بسعر 30 مليون سنتيم، و ذلك بعد أن قررت الدولة منح الإعانة مباشرة للمستفيد من السكن و ليس للمقاول العقاري.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of شركة كندية تبني مصنعا لمحركات الطائرات في الدارالبيضاء

شركة كندية تبني مصنعا لمحركات الطائرات في الدارالبيضاء

2023-12-08 / 18:22
Photo of المراجعة الضريبية.. هل ستساهم في تحسين و زيادة أجور صغار الموظفين؟

المراجعة الضريبية.. هل ستساهم في تحسين و زيادة أجور…

2023-12-08 / 13:15
Photo of بريد المغرب يصدر طابعا بريديا خاصا تخليدا للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بريد المغرب يصدر طابعا بريديا خاصا تخليدا للذكرى 75…

2023-12-08 / 11:39
Photo of أكاديمي إسباني..المغرب والإمارات نحو شراكة “استثنائية”

أكاديمي إسباني..المغرب والإمارات نحو شراكة “استثنائية”

2023-12-07 / 19:41
Photo of أخنوش يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.. والأخيرة تقدم تقريرها السنوي

أخنوش يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.. والأخيرة تقدم…

2023-12-07 / 14:04
Photo of الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات تدشن وحداتها الإنتاجية الجديدة

الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات تدشن وحداتها الإنتاجية الجديدة

2023-12-07 / 13:12
Photo of المغرب يوقع مذكرة تفاهم لإحداث تحالف دولي للطاقة المستدامة

المغرب يوقع مذكرة تفاهم لإحداث تحالف دولي للطاقة المستدامة

2023-12-07 / 12:57
Photo of الجهات الجنوبية .. مؤسسة “فوسبوكراع” تكشف حصيلة عملياتها

الجهات الجنوبية .. مؤسسة “فوسبوكراع” تكشف حصيلة عملياتها

2023-12-06 / 21:22
Photo of المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024

المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية…

2023-12-06 / 20:02
Photo of وفد زامبي يزور العيون للاستفادة من التجربة المغربية في القطاع الفلاحي

وفد زامبي يزور العيون للاستفادة من التجربة المغربية في…

2023-12-05 / 14:47

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق