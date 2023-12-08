دعم السكن يدفع منعشين عقاريين للتريث في إنهاء و بيع مشاريعهم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ينتظر المنعشون العقاريون، كما هو حال المواطنين الراغبين في الاستفادة من دعم السكن، انطلاق عملية الاستفادة من هذا البرنامج لمعرفة كيفية و قيمة بيع المشاريع العقارية التي شيدوها حديثا.
و في هذا الصدد، يترقب المنعشون العقاريون بداية الاستفادة رسميا من الدعم الموجه للسكن المحدد في عشرة ملايين سنتيم للمساكن أقل من 30 مليون و سبعة ملايين سنتيم للسكن بين 30 و 70 مليون سنتيم، حيث سيتم الشروع في الاستفادة من الدعم بداية من فاتح يناير.
مصدر مهني أكد أن أغلب المنعشين العقاريين تريثوا في إنهاء مشاريعهم و وضعها للبيع، حيث أن سومة بيع الشقق السكنية ستشهد ارتفاعا ملحوظا بداية من يناير القادم.
و توقع ذات المتحدث أن ترتفع قيمة الشقق السكنية بين 10 و 20 في المئة من القيمة التي كانت تباع بها سابقا، حيث أن الشقق التي كانت مثلا ب 25 مليون سنتيم قد تصبح بسعر 30 مليون سنتيم، و ذلك بعد أن قررت الدولة منح الإعانة مباشرة للمستفيد من السكن و ليس للمقاول العقاري.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
Nas fihom l7eqd ghi binathom
لا حول ولا قوة إلا بالله
Walou had che3b 3emro yezid lqedam behal hakka
3lach maybi3och o homa tab3in lmeskin ela walou
Mezyane mli dewla katcheja3 lmowatin