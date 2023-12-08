صدام بين حكيم زياش ويونس بلهندة في تركيا

تترقب الجماهير صداما بطعم مغربي بين غلطة سراي التركي وأضنة سبور، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري التركي.

وستعرف المباراة نزالا بطعم مغربي بين حكيم زياش، من جانب غلطة سراي ويونس بلهندة، من جانب أضنة سبور.

ومعلوم أن علاقة الثنائي حكيم زياش ويونس بلهندة ليست في حالة جيدة، بعدما سبق لبلهندة أن عبر عن ذلك خلال حقبة هيرفي رونار، عندما أُبعد زياش من المنتخب المغربي حينها.

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