الرباط.. السجن بين 6 أشهر و5 سنوات بحق ثلاثة متهمين في قضايا ارهابية

هبة بريس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الخميس، ثلاثة متهمين بعقوبات تراوحت بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ وخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك بعدما تمت متابعتهم بتهم تتعلق بأفعال إرهابية.

وهكذا، قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا بحق المتهم الرئيسي (ي، ط) وبأربع سنوات نافذة بحق المتهم (ي، ب) بعد مؤاخذتهما من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بتنظيم إرهابي وبأفعال تكون جريمة إرهابية”.

كما قضت بستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق المتهم الثالث (ف، ح)، الذي كان يتابع في حالة سراح مؤقت، بعد إدانته من أجل “الإشادة بفعل يكون جريمة إرهابية”.

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