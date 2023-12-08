بريد المغرب يصدر طابعا بريديا خاصا تخليدا للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

هبة بريس - الرباط

تصدر مجموعة بريد المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدةللإعلام بالرباط، طابعًا بريديًا خاصًا تخليدا للذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به في العاشر من دجنبر من كل سنة.

وقد أقيم حفل الكشف عن هذا الطابع البريدي يوم الخميس 07 دجنبر 2023 بالرباط، بحضور رئيسةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، والمدير العام لمجموعة بريد المغرب، السيد أمين ابن جلون التويمي، ومدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط، السيد فتحي الدبابي،إضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى.

هذا الطابع البريدي يتجاوز مجرد إصدار تذكاري. إنه يسلط الضوء على التزام المملكة المغربية المستمر نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنع انتهاكات هذه الحقوق، ويبرز الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال حقوق الإنسان تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

وللاحتفال بهذا الحدث الهام، اختار بريد المغرب، لأول مرة في تاريخ الطوابع البريدية المغربية، إصدار طابع بريدي على دعامةشفافة ولاصقة يُجسد رسمًا مذهب اللون يروج للحرية والمساواة والعدالة للجميع.

ويأتي هذا الطابع البريدي الجديد لإثراء مجموعة واسعة من الطوابع البريدية المخصصة لحقوق الإنسان منذ عام 1963 حتى اليوم، وبشكل خاص تلك التي تم إصدارها تخليدا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 2018، 2008، 1998، 1984، 1978، 1974 و1963.

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