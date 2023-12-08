خبير القانون الدستوري لهبة بريس: أزمة التعليم هي أزمة اللاثقة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

يعتبر قطاع التعليم من القطاعات التي حظيت بنقاش مجتمعي واسع، كما أنه يعد من أبرز العناوين الكبرى التي سطرتها الدولة الاجتماعية، لكن على أرض الواقع لازال هذا القطاع يعرف احتجاجات ربما هي الأوسع والأكبر في تاريخه، بيد أن أبواب المؤسسات التعليمية لازالت موصدة تنتظر مخرجات جولات الحوار بين الحكومة والنقابات لعلها تمتص غضب الشارع وتنزع فتيل التوتر.

حول هذا الموضوع، أكد الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الحفيظ ليونسي أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات في حوار مع هبة بريس، ( أكد) على أن ثمة إحساس عميق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين من أمهات وآباء تلاميذ المدارس العمومية، أن الدولة والحكومة عندما يتعلق الأمر بمصالح هذه الفئات التي هي في غالبها مستهدفة ببرامج الدولة الاجتماعية، يتم التخلي عنها وليس هناك حرص على مصالحهم ومصالح أبنائهم، وهو شعور بالعجز والغبن وبقلة الحيلة، حيث إن من يملك الإمكانيات المادية يدرس أبناءه في التعليم الخاص، ومن لا يملك ذلك، فله الله، ومن تم فهو معرض لإهدار حقه الدستوري والكوني في التعليم، وهي مشاعر قد يتحول معها المواطنون العاديون من فقراء سلبيين الى فقراء مقاومين.

وأضاف الدكتور عبد الحفيظ ليونسي، أن هناك حالة من اللاثقة باتت تتملك فئات واسعة الشعب في الدولة وبعض مؤسساتها وأساسا الحكومة في ظل عجز مؤسسات دستورية من القيام بوظائفها تجاه اختيارات حكومية يتضح أنها ضد الدستور ومصالح الدولة العليا، وحالة من اللايقين في المستقبل خصوصا وأن التعليم لدا الأسر المغربية لا يزال بالنسبة لهم بمثابة سلم للترقي الاجتماعي وهو شعور مهم للحفاظ على أهمية المدرسة العمومية وخلق الحافزية لدى الافراد لارتياد المدرسة وما تلعبه من أدوار حيوية في التنشئة السياسية وصياغة روح الوطنية لديهم.

وحول موضوع الاضرابات المتكررة، قال عبد الحفيظ ليونسي إننا أمام احتجاجات فئوية تقودها تنظيمات تتفق حول مطالب نقابية وتعرف مشاركة واسعة وبقناعة أنها معركة مصيرية بالنسبة لهم، الأصل في مثل هذه الاحتجاجات وبهذه الميزات أن يتم التعامل بحكمة من خلال نزع جميع معطيات التوتر سواء تعلق الأمر بالنص القانوني أو بالسعي لتحسين الوضعية المادية لفئة مجتمعية تدنت وضعيتها الاعتبارية والاجتماعية مقارنة بفئات مهنية أخرى عرفت تحولا واقعيا وملموسا وظهرت عليها علامات التحول الاجتماعي.

وأضاف ليونسي بالقول: ” في اعتقادي أن النظام الأساسي كان سببا في خلق حالة اجماع للمطالبة بتحسين أوضاع هذه الفئة في ظل استمرار التضخم والانهاك الذي أصاب الموظفين عموما بعد مرحلة كورونا والعجز عن تمويل بعض النفقات الأساسية، وضمان قدرتهم الشرائية وفي حدودها الدنيا”.

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