البيضاء.. باعة السوق النموذجي “البركة” يناشدون الساكنة
يعاني بائعو السوق الجديد البركة بالحي المحمدي بالبيضاء، بعد استفادتهم من السوق الجديد، اقبالا ضعيفا على منتجاتهم و ذلك لانخفاض الرواج .
و أكد بائعو السوق في تصريحات لهبة بريس. أن السبب في غياب حركة السوق يعود إلى عدم التحاق المستفيدين بالمربع التجاري.
و ناشد تجار سوق البركة من المستفيدين الالتحاق من أجل انتعاش حركة السوق مطالبين من سكان دار لامان و الأصيل و ساكنة الحي المحمدي من الاقتناء من سوق البركة .
و من جههتها، ناشدت الجمعية المسيرة للسوق البائعين المستفيدين فتح ابواب المربع التجاري الخاص بهم مهددة بسحب المربع التجاريً قانونيا ممن لم يلتحقوا في مهلة غضونها ثلاثة أسابيع كأقصى حد و تعويضهم ببائعين اخرين.
هذا و قد استفاد بائعوا سوق البركة من المربع بالسوق الجديد مجانا، مع مساهمة يومية قدرها 10 دراهم.
ويذكر أن هذه الاستفادة تمت بعد اخلاء البائعين و تحرير الملك العمومي و يضم هذا السوق الجديد جميع المواد الاستهلاكية من مواد غذائية و ملابس و أوانيتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp