البيضاء.. باعة السوق النموذجي “البركة” يناشدون الساكنة

2023-12-08 / 10:39
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اميمة نشار - هبة بريس

‎يعاني بائعو السوق الجديد البركة بالحي المحمدي بالبيضاء، بعد استفادتهم من السوق الجديد، اقبالا ضعيفا على منتجاتهم و ذلك لانخفاض الرواج .

‎و أكد بائعو السوق في تصريحات لهبة بريس. أن السبب في غياب حركة السوق يعود إلى عدم التحاق المستفيدين بالمربع التجاري.

و ناشد تجار سوق البركة من المستفيدين الالتحاق من أجل انتعاش حركة السوق مطالبين من سكان دار لامان و الأصيل و ساكنة الحي المحمدي من الاقتناء من سوق البركة .

‎و من جههتها، ناشدت الجمعية المسيرة للسوق البائعين المستفيدين فتح ابواب المربع التجاري الخاص بهم مهددة بسحب المربع التجاريً قانونيا ممن لم يلتحقوا في مهلة غضونها ثلاثة أسابيع كأقصى حد و تعويضهم ببائعين اخرين.

‎هذا و قد استفاد بائعوا سوق البركة من المربع بالسوق الجديد مجانا، مع مساهمة يومية قدرها 10 دراهم.

‎ويذكر أن هذه الاستفادة تمت بعد اخلاء البائعين و تحرير الملك العمومي و يضم هذا السوق الجديد جميع المواد الاستهلاكية من مواد غذائية و ملابس و أواني

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