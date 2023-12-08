قرعة “كوبا أمريكا 2024” تفرز مجموعات قوية
أجريت فجر اليوم الجمعة، قرعة كوبا أمريكا 2024، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل بمشاركة 16 منتخبا .
وجاءت قرعة كوبا أمريكا 2024 على النحو التالي:
المجموعة الأولى:- الأرجنتين، بيرو، تشيلي، والفائز من مباراة كندا مع ترينيداد وتوباجو
المجموعة الثانية:- المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، جامايكا
المجموعة الثالثة:- أمريكا، أوروجواي، بنما، بوليفيا
المجموعة الرابعة:- البرازيل، كولومبيا، باراجواي، والفائز من مباراة هندوراس مع كوستاريكاتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp