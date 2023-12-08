قرعة “كوبا أمريكا 2024” تفرز مجموعات قوية

قرعة “كوبا أمريكا 2024” تفرز مجموعات قوية

2023-12-08 / 10:08
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أجريت فجر اليوم الجمعة، قرعة كوبا أمريكا 2024، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل بمشاركة 16 منتخبا .

وجاءت قرعة كوبا أمريكا 2024 على النحو التالي:

المجموعة الأولى:- الأرجنتين، بيرو، تشيلي، والفائز من مباراة كندا مع ترينيداد وتوباجو

المجموعة الثانية:- المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، جامايكا

المجموعة الثالثة:- أمريكا، أوروجواي، بنما، بوليفيا

المجموعة الرابعة:- البرازيل، كولومبيا، باراجواي، والفائز من مباراة هندوراس مع كوستاريكا

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