ظهرت رفقة صديقها الجديد.. ابتسام تسكت تشعل منصات التواصل الاجتماعي

نجلاء مزيان: هبة بريس

أشعلت الفنانة المغربية ابتسام تسكت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صور ومقاطع فيديو بحسابها الرسمي بموقع إنستغرام تظهر فيها رفقة فهد.

وأرفقت خريجة ستار اكاديمي منشورها بتعليق جاء فيه:” ترفع عن الجهلاء وصغار العقول، كيف جاكم صديقي الجديد؟

وجدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة تداولوا صور و مقاطع فيديو لتسكت رفقة الفهد، حيث رجح مجموعة من النشطاء أن تكون الأخيرة قامت بإشهار خلال تواجدها بدولة الإمارات.

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