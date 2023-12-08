ظهرت رفقة صديقها الجديد.. ابتسام تسكت تشعل منصات التواصل الاجتماعي
نجلاء مزيان: هبة بريس
أشعلت الفنانة المغربية ابتسام تسكت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صور ومقاطع فيديو بحسابها الرسمي بموقع إنستغرام تظهر فيها رفقة فهد.
وأرفقت خريجة ستار اكاديمي منشورها بتعليق جاء فيه:” ترفع عن الجهلاء وصغار العقول، كيف جاكم صديقي الجديد؟
وجدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة تداولوا صور و مقاطع فيديو لتسكت رفقة الفهد، حيث رجح مجموعة من النشطاء أن تكون الأخيرة قامت بإشهار خلال تواجدها بدولة الإمارات.
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تعليق واحد
الرد على السؤال ترفع عن الجهلاء وصغار العقول، كيف جاكم صديقي الجديد؟ .. إمرأة بلا ثقافة كسفينة بغير مرشد تسير على غير هدى كما يسوقها الريح أو يجرفها التيار الحقيقة تطفو على السطح مهما طال حبسها في الأعماق و الخديعة تسقط في الأعماق مهما طال بقاؤها على السطح .. ورث إبنك الفضيلة و العلم و الكرم و الأخلاق ليشق طريقه السليم .. فإبن الأسد لا يعيش في الماء .. و إبن الحوت لا يعيش على الأرض .. ابتسام تسكت بطلة مسلسل مغربي يحمل كعنوان “حياة”، لمخرجه عادل الفاضيلي لكن التلفاز المغربي أيام زمان مر عليه المسلسلات المصرية و السورية و التركية و حتى المكسيكية أنطونيو ضد ألاعب ماكس مليانو في مسلسل “أنت أو لا أحد” يبدأ بأغنية .. في بحرك أنا تائهة بتاركك جرفني .. و الآن أسير على غير هدى من دون أن أعرف نجمتي من دون حب، أو مستقبل أو هدف، لأنه من دونك يا حبيبي لا أعرف كيف أستمر بالحياة .. قلب من حجر .. قلب من حجر .. قلب من حجر ..