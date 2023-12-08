المراجعة الضريبية.. هل ستساهم في تحسين و زيادة أجور صغار الموظفين؟
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلن مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة عشية أمس عن عزم الحكومة مراجعة الضريبة على الدخل بداية من السنة المقبلة لتحسين و زيادة أجور الموظفين.
و في هذا الصدد، أكد بايتاس أن الحكومة ستقوم بمراجعة النظام الضريبي في المغرب من خلال قانون المالية العام القادم و سيفتح نقاش موسع بهذا الخصوص و ذلك بهدف خفض الضريبة على الدخل لصغار الموظفين و ذوي الدخل المحدود للرفع من مستوى أجورهم.
و رغم أن لا بايتاس و لا الحكومة قد أوضحوا تفاصيل هذا الإصلاح غير أن بعض المحللين الاقتصاديين ذهبوا في اتجاه أن الحكومة قد تعتمد تخفيض الضريبة على الدخل لمن يتلقون رواتب تتراوح بين الحد الأدنى للأجور و 12 ألف درهم بنقطة تقريبا.
و في حال إقرار هذا الأمر، فسيستفيد الموظف الصغير من زيادة في الأجر الصافي بنسبة 500 درهم تقريبا، كما ستساهم المراجعة الضريبية في تحقيق نوع من العدالة المجتمعية عبر إقرار ضرائب مناسبة على ذوي الدخل المرتفع و تخفيضها لدى ذوي الدخل المحدود و المتوسط.
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5 تعليقات
وموت انت عاد أمكن لك تستافد من هاد المراجعة .التي ستناقش في مالية 2025 اما سنة 2024 غير عطيوا ريوسكوم الحجام.باش تجمع الحكومة الفلوس على ظهوركوم او تحاول تعطيك منها بقشيش في سنة 2025
سيفتح نقاش حول التفاهات العام المقبل . لماذا لا تناقشون حساباتكم المليئة بأموال الشعب المحكور و المقموع . حسبنا الله و نعم الوكيل. المغرب متأخر ملايين السنوات الضوئية عن العالم .
ستساهم سنة 2025 بدريهمات معدودات لاتكفي لشراء نصف كيلو لحم .هذا الضحك الباسل
انها حملة انتخابية
الطنز العكري
لو حذفت ضريبتي كمتقاعد على الدخل بكاملها 29 درهم سيزداد في تقاعدي اقل من درهم يوميا حسبي الله ونعم الوكيل
فن السياسة و فن الحوار و عدم المساس بالامن الاجتماعي هذه الحكومة خانة الامانة الملقاة عليها من طرف السلطات العليا و من طرف الشعب. اخر حكومة سياسية و مقتدرة كانت حكومة عباس الفاسي و الحكومات بعدها فقط لشعبويين و رجال الاعمال و التي غابت عنها الحكمة في معالجة السلم الاجتماعي.