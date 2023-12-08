السكر و الحليب يختفيان من أسواق الجزائر و الطوابير تعود من جديد

2023-12-08 / 09:58
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أزمة غذائية جديدة تشهدها الجزائر بعد أن اختفت عديد المواد الغذائية التي يستهلكها الجزائريون بكثرة و في مقدمتها السكر و الحليب و الأرز و البن و الزيت.

و غابت عديد المواد الاستهلاكية من رفوف المحلات و الفضاءات التجارية بالجزائر و خاصة في العاصمة، حيث وجد المواطنون صعوبات كبيرة في الحصول على كميات صغيرة و محدودة و خاصة من السكر.

هاته الأزمة أعادت الطوابير الطويلة التي سبق و تناقلتها كاميرات المواقع الإعلامية الجزائرية، حيث شوهدت الطوابير الطويلة أمام المحلات التجارية لاقتناء علبة سكر أو حليب أو بعض من الأرز.

و يعود سبب الأزمة الغذائية التي تشهدها الجزائر لغياب الإنتاج الكافي لهاته المواد مما يدفع السلطات لاستيراد أغلب احتياجات الجزائريين من الخارج، غير أن تأخر خطوط التموين و التخبط الذي تشهده عملية الاستيراد أدى لنقص حاد لعدد من المواد الاستهلاكية في الأسواق الجزائر.

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