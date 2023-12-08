السكر و الحليب يختفيان من أسواق الجزائر و الطوابير تعود من جديد

2023-12-08 / 09:58
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أزمة غذائية جديدة تشهدها الجزائر بعد أن اختفت عديد المواد الغذائية التي يستهلكها الجزائريون بكثرة و في مقدمتها السكر و الحليب و الأرز و البن و الزيت.

و غابت عديد المواد الاستهلاكية من رفوف المحلات و الفضاءات التجارية بالجزائر و خاصة في العاصمة، حيث وجد المواطنون صعوبات كبيرة في الحصول على كميات صغيرة و محدودة و خاصة من السكر.

هاته الأزمة أعادت الطوابير الطويلة التي سبق و تناقلتها كاميرات المواقع الإعلامية الجزائرية، حيث شوهدت الطوابير الطويلة أمام المحلات التجارية لاقتناء علبة سكر أو حليب أو بعض من الأرز.

و يعود سبب الأزمة الغذائية التي تشهدها الجزائر لغياب الإنتاج الكافي لهاته المواد مما يدفع السلطات لاستيراد أغلب احتياجات الجزائريين من الخارج، غير أن تأخر خطوط التموين و التخبط الذي تشهده عملية الاستيراد أدى لنقص حاد لعدد من المواد الاستهلاكية في الأسواق الجزائر.

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‫18 تعليقات

  12. Les genenraux grabataires Algeriens ne se peroccupent qye de l’achat des armes au deoend de ka nourruture !Tout l’argent du petrole va vers la Russie !

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  13. Les genenraux grabataires Algeriens ne se peroccupent qye de l’achat des armes au deoend de ka nourruture !Tout l’argent du petrole va vers la Russie !

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  14. من مؤكد ان سنة 2024 يشهد المغرب تضاعف اثمان سكر قمح دقيق بطكاز كهرماء وختفاء غزوال من اسواق مغربيه وغلا علاج ودواء وتمدرس والكتب بالخصوصي ويصبح تلات ارباع مغاربه من فقراء بلاد بعد تمرير قرارات ومدونات واملائات مستورده دون دراسه عوقبه على بسطاء من صغار موظفين عمال مستتمرين اصحاب مقولات صغرى دوله ترفع من فوارق جتماعيه بعد زياده حوافز واجور اسره تعايم صحفين نقبين برلمان وزراء ومسؤلين من 3000درهم الى5000درهم.دون تكلم تعويضات عن سكن 5000درهم تنقل من1750الى3000درهم ودعم مقدم ممتلات مهرجين من ظهر ابادت بسطاء كم دكرن صغار موظفين من امن درك قواة مساعده وقايع مدنيه منقاعدي الخاص مهنيه مكتري مادونيات لهم الله لبس لهم من بدافع عنهم دنبهم ختارو المغرب موطنهم

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  16. عندهم أحسن من الحليب أو السكر…. عندهم صاندلستان.نهار بوخروبة قال أنه سيضع مزرارة (حجرة صغيرة) فرجل المغرب عندما صنع البوليخاريو متوقعش أن هو لي غاي دار ليهم مزرارة،فكها يمن وحلتها

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