ميناء بني نصار.. إجهاض تهريب وحجز أزيد من 141 ألف قرص طبي مخدر
تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع الجمارك بميناء بني نصار، مساء أمس الخميس، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 141 ألف و750 قرص طبي مخدر كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق كانت قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المؤثرات العقلية مخبأة بعناية داخل سيارة خفيفة مرقمة بالخارج، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، فضلا عن توقيف سائق هذه الشاحنة، وهو مواطن إسباني من أصول مغربية ويبلغ من العمر 44 سنة.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
الأقراص المخدرة تؤثر على الشباب..
تحية تقدير واحترام للشرطة على عملها الجبار..
الأعين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..
المخدرات والسموم تغزو الأسواق والمجتمع وخصوصا يتم ترويجها في الوسط المدرسي..
رسالة الى الشباب الابتعاد عن المخدرات والمؤثرات العقلية..
نتمنى تشديد الرقابة على عدم دخول هاته الأقراص المخدرة الى أرض الوطن..
لا حول ولا قوة إلا بالله
Ya rebbi salama
Jiha d nador me3rofin b hadchy
Llah yahdi ma khla9
Awei rah ketro mhad lmoharamat
سيارة خفيفة … سائق هذه الشاحنة!!!
واش سيارة أو شاحنة؟!
لا حول و لا قوة الاّ بالله .. هاد الناس خاصهوم أشد العقوبات … عطا الله السلع الحلال و لا يعرفون الاّ إغراق البلاد بالمخدّرات