طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2023-12-08 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد شيئا ما، مع تكون صقيع أو “جريحة”، بصفة محلية، فوق الجبال، وذلك خلال الصباح والليل.

ويرتقب، أيضا، نزول أمطار متفرقة فوق مناطق كل من طنجة، واللوكوس والريف، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من السهول الشمالية، والسايس، والواجهة المتوسطية، وكذا شمال كل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية و الوسطى وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية. وسيلاحظ، كذلك، تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا فوق السواحل الوسطى والجنوبية، وشرق الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 08 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و16 درجة جوار السواحل و بمناطق طنجة و سوس وبالأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 07 و12 درجة بباقي الأرجاء الأخرى من البلاد. أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا طفيفا بالمرتفعات و المنطقة الشرقية، بينما سترتفع في ما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطانطان، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان، زوالا، بالمنطقة ذاتها.

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