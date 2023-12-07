تعيين بادو الزاكي مدربا لأحد خصوم المغرب في تصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد النيجري لكرة القدم، تعاقده رسمياً مع المدرب بادو الزاكي، لقيادةِ منتخبِ بلادهِ الأول في تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب بلاغٍ صادرٍ عن اتحاد النيجر، فمن المقررِ أن يمتد عقد الزاكي لمدة عامين، بدايةً من الأولِ من دجنبر الجاري، إلى غاية 30 نونبر 2025.

وبهذا سيخوض الزاكي ثالث تجربة له على مستوى المنتخبات الأفريقية، بعد أن درب المنتخب السوداني في الفترة السابقة، إلى جانب منتخب بلاده المغرب.

ومن المرتقب يواجه النيجر منتخب المغرب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، بعد تواجدهما في مجموعة واحدة، إلى جانب زامبيا، الكونغو، تنزانيا وإريتريا (المنسحبة من التصفيات).

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp