رسميا.. الدنمارك تحظر حرق القرآن

2023-12-07 / 23:42
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هبة بريس _ وكالات

أقر البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس 7 دجنبر 2023، رسميا، تعديلا قانونيا يحظر حرق القرآن الكريم والكتب المقدسة في الأماكن العامة في البلاد

.وبعد مناقشة استمرت ما يقرب من أربع ساعات، تم اعتماد النص في القراءة الثالثة. من قبل 94 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 179.

وتضمن مشروع القانون بداية عناصر ذات أهمية رمزية للمجتمعات الدينية، كالصلبان وغيرها.

لكن الحكومة عدلته وضيقت نطاق الاقتراح بحيث ينطبق فقط على الكتب الدينية ذات الأهمية الكبيرة للمجتمعات الدينية المسجلة والمعترف بها.

وحضر الجلسة المتطرف الدنماركي- السويدي “راسموس بالودان” والذي نظم عدّة تجمعات لحرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك خلال العام الماضي وهذا العام.

ويأتي إقرار القانون بعدما تقدمت الحكومة الدنماركية في غشت الماضي باقتراح قانون يحظر ما تسميه “المعاملة غير اللائقة للكتب الدينية المقدسة في الأماكن العامة”.

وجاء ذلك ذلك بعد أثارت تجمعات لحرق القرآن في الدنمارك والسويد السويد تداعيات سياسية وأمنية كبيرة على البلاد.

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