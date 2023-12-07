مغاربة إيطاليا يستمرون في ترسيخ أواصر التضامن تجاه ضحايا زلزال الحوز

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

مغاربة إيطاليا لم يتوانوا منذ اللحظة الأولى لوقوع كارثة زلزال الحوز العنيف في التعبير عن تضامنهم مع أبناء وطنهم واستعدادهم للمساعدة بكل إمكانياتهم، إذ أطلقوا مبادرة جمع المساعدات العينية منذ اليوم الأول..

هذا وانطلقت، مساء يوم الخميس07 دجنبر 2023، قافلة من مدينة ميلانُـو الإيطالية محملة بمساعدات إنسانية لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من المدن والقرى المغربية، وسارعت جمعية جاسمين بشراكة مع الجمعيات الخيرية بمنطقة لومبارديا، التي أشرفت على جمع هذه المساعدات، إلى تنظيم حملات في أوساط مغاربة إيطاليا للدعوة إلى التبرع للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.، سناء القصيري رئيسة جمعية جاسمين ، قالت في تصريح حصري لهبة بريس إن “مغاربة إيطاليا جزء لا يتجزأ من الشعب المغربي، ومعنيون بكل ما يصيب بلدهم”، مشيرة إلى أن “الجالية المغربية في جهة لومبارديا قررت منذ اللحظة الأولى للكارثة التركيز على جمع المساعدات و وضعها رهن إشارة المتضررين من الزلزال العنيف الذي هز وسط المغرب..

وأضافت المتحدثة ، أن “مغاربة إيطاليا مافتئوا يُعبرون عن ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن، وليس غريبا عنهم هذا الانخراط الجدي في العمل التضامني من أجل مساعدة بلادهم وإخوانهم المغاربة في تجاوز هذه المحنة”.

وأردفت : إن “الجالية المغربية المقيمة بالخارج أبانت في عديد المناسبات والأزمات التي مرت بها بلادنا عن حس تضامني منقطع النظير، وعن قيم التآزر الاجتماعي والإنساني التي تطبع الشخصية المغربية، على غرار أزمة كورونا التي عرفت تحركا قويا لمغاربة العالم، سواء كجمعيات أو كأفراد”.

واختتمت القصيري تصريحها للجريدة : «إن الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا تتقدم بالشكر الجزيل للبعثة الدبلوماسية للمملكة المغربية بميلانُـو على رأسها القنصل العام محمد الأكحل وكذا لسفارة المملكة في روما بإيطاليا اللتين سهلتا عملية جمع المساعدات التضامنية ونقلها إلى أرض الوطن.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp