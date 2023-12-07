ارتفاع حصيلة القتلى بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

2023-12-07 / 22:50
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هبة بريس _ متابعة

ارتفع عدد القتلى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال التوغل البري داخل قطاع غزة اليوم الخميس إلى 92 قتيلا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل جنديين إسرائيليين بمعارك قطاع غزة، أحدهما نجل الوزير بالمجلس الوزاري الحربي رئيس هيئة الأركان السابق غادي آيزنكوت، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن “الرائد (احتياط) غال مئير آيزنكوت (25 عامًا من) هرتسليا، قتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وأضاف أن “الرائد (احتياط) جوناثان ديفيد ديتش، 34 عاما، قتل في معركة جنوب قطاع غزة”.

كما أشار إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في المعارك.

وذكر الجيش الإسرائيلي على صفحته الإلكترونية إنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 416.

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