زلزال بقوة 5.8 درجات يهز وسط العاصمة المكسيكية

2023-12-07 / 22:34
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت هيئة رصد الزلازل المكسيكية أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 5.8 درجات هز وسط العاصمة، مكسيكو سيتي، الخميس.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن سكانا خرجوا إلى شوارع العاصمة إثر إطلاق الإنذار بعيد الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (20,00 مساء بتوقيت غرينيتش). ويقع مركز الزلزال في ولاية بويبلا إلى الجنوب الغربي من المدينة الضخمة التي يقطنها أكثر من تسعة ملايين نسمة.

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