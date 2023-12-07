سيمبا التنزاني يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الوداد

يُواصل سيمبا التنزاني تحضيراته، تأهبا لمُلاقاة مُضيفه الوداد الرياضي، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق التنزاني عشية يومه الخميس، ثاني حصصه التدريبية بمدينة مُراكش، تحت قيادة المُدرب عبد الحق بنشيخة، من أجل الرفع من منسوب اللياقة البدنية للاعبين.

وسيحل سيمبا التنزاني ضيفا على الوداد الرياضي، بعد غد السبت، على أرضية الملعب الكبير لمراكش، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويحتل النادي التنزاني المركز الثالث في جدول ترتيب المُنافسة القارية، برصيد نُقطتين، بينما ظل مُمثل الكرة المغربية مُتذيل الترتيب بدون نقاط.

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