نهضة بركان

نهضة بركان يمطر شباك أولمبيك آسفي بثلاثية

2023-12-07 / 20:48
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انتصر نهضة بركان على ضيفه أولمبيك آسفي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم مؤجل الجولة التاسعة من منافسات البطولة الاحترافية – “إنوي”.

وافتتح التسجيل لنهضة بركان اللاعب لامين كامارا في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، من رأسية أسكنها في شباك الحارس خالد علوي، قبل يؤمن زميله أسامة لمليوي النتيجة في د71.

وحاول أولمبيك آسفي تقليص النتيجة والعودة في المباراة، غير أنه تلقى هدف ثالث بعد تسديدة “قوية” من أسامة المليوي في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز، تقاسم نهضة بركان صدارة الترتيب رفقة الجيش الملكي والرجاء الرياضي برصيد 20 نقطة، بينما ظل أولمبيك آسفي في المركز الـ10 برصيد 12 نقطة.

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