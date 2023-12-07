“الأوطوروت” .. انقطاع مؤقت لحركة السير بين مديونة والدار البيضاء

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال الدار البيضاء الوسط (مديونة) والدار البيضاء الميناء في اتجاه المحمدية سيعرف ابتداء من اليوم الخميس، توقفا مؤقتا خلال ساعات الذروة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا ومن الساعة الخامسة بعد الزوال إلى الساعة الثامنة مساء لمدة ثلاث أسابيع.

وقالت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ لها، إنها ستقوم بوضع آخر طبقات قارعة الطريق السيار بين بدال الدار البيضاء الوسط (مديونة) والدار البيضاء الميناء، في إطار مشروع تثليث الطريق السيار المداري للدار البيضاء.

وأكد البلاغ أن الولوج إلى الطريق السيار عبر البدّالات الأخرى لن يعرف أي اضطراب.

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إلى أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير.

كما أنها تعتذر عن الإزعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي تهدف إلى تعزيز السلامة والانسيابية على الطريق السيار.

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