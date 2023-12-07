حمد الله يسجل هدفا جديدا في الدوري السعودي

نجح الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، في تسجيل هدف الاتحاد الوحيد في هزيمته أمام مُضيفه ضمك بنتيجة (1-3)، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يومه الخميس، لحساب الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

هذا وتمكن حمد الله من تعديل النتيجة لصالح فريقه عن طريق ركلة جزاء نفّذها بنجاح، في حدود الدقيقة الـ45+ 3’، بعدما كان الاتحاد مُتأخرا بهدف دون رد.

ورفع صاحب الـ32 عاما رصيده التهديفي إلى 8 أهداف، مُتواجدا في المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp