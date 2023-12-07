ماء العينين عن تعديل مدونة الأسرة : النموذج الغربي فقد مصداقيته

هبة بريس _ الرباط

أكدت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن نموذج المراجعة المنتظر على مدونة الأسرة يجب أن يقوم على القيم، مشددة أن النموذج الغربي فقد مصداقيته منذ أن قطع الأكسجين عن الخدج في مستشفيات غزة.

وأضافت ماء العينين، أن الغرب أظهر وأكد أنه يكيل بمكيالين على مستوى الاتفاقيات الدولية التي يدعو إليها، والتي يستغلها للضغط على البلدان التي تشبهنا، المتشبثة بهويتها وقيمها وخصوصياتها.

ونبهت المتحدثة ذاتها، إلى أن المغرب كان دائما يتحفظ على عدد من البنود في الاتفاقيات الدولية أو الأجنبية التي يوقع عليها، ويلحق توقيعه بإعلانات تفسيرية، بما يتماشى مع هويته وأسسه الدستورية، ولذلك فإن تعديل مدونة الأسرة خاضع لهذه الأسس المرجعية والدستورية، وليس للاتفاقيات الدولية.

وقالت خلال مشاركتها في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، أحول موضوع الولاية، إن مدونة الأسرة تؤطر هذه المسألة، حيث تُبقي الحضانة بعد انحلال العلاقة الزوجية عند الأم، وتبقي الولاية عند الأب، باعتبار أنه هو الذي عليه النفقة.

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