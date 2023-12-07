أطر ومتعاوني السكك الحديدية يقدمون تعازيهم لربيع لخليع في وفاة والدته

2023-12-07 / 17:36
0
هبة بريس

توفيت يومه الخميس، الحاجة كنزة ابن عياد، والدة محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم أطر ومتعاوني المكتب، بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين من العالي القدير، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته أن يسكنها فسيح جناته مع النبييين والصديقين والشهداء والصالحيت وحسن اولئك رفيقا، وأن يلهم ذويها حسن الصبر والسلوان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الأوطوروت” .. انقطاع مؤقت لحركة السير بين مديونة والدار البيضاء

“الأوطوروت” .. انقطاع مؤقت لحركة السير بين مديونة والدار…

2023-12-07 / 20:24
Photo of ماء العينين عن تعديل مدونة الأسرة : النموذج الغربي فقد مصداقيته

ماء العينين عن تعديل مدونة الأسرة : النموذج الغربي…

2023-12-07 / 19:21
Photo of المحكمة الدستورية تجرد نائبا برلمانيا من عضويته

المحكمة الدستورية تجرد نائبا برلمانيا من عضويته

2023-12-07 / 18:17
Photo of المغرب يتولى رئاسة الفيدرالية العالمية لجراحة المخ والأعصاب

المغرب يتولى رئاسة الفيدرالية العالمية لجراحة المخ والأعصاب

2023-12-07 / 17:58
Photo of أزبال ونفايات تُحاصر مؤسسة تعليمية بسطات

أزبال ونفايات تُحاصر مؤسسة تعليمية بسطات

2023-12-07 / 17:44
Photo of أسعار الدجاج تواصل الارتفاع بأسواق البيضاء.. وتجار يكشفون الأسباب

أسعار الدجاج تواصل الارتفاع بأسواق البيضاء.. وتجار يكشفون الأسباب

2023-12-07 / 17:13
Photo of المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن…

2023-12-07 / 16:55
Photo of وفاة والدة المدير العام لـONCF محمد ربيع لخليع

وفاة والدة المدير العام لـONCF محمد ربيع لخليع

2023-12-07 / 16:45
Photo of بنموسى يتباحث مع وزير التعليم الإماراتي تعزيز التعاون بين البلدين

بنموسى يتباحث مع وزير التعليم الإماراتي تعزيز التعاون بين…

2023-12-07 / 16:08
Photo of الحكومة تحدد اختصاصات وتنظيم وزارة المنصوري

الحكومة تحدد اختصاصات وتنظيم وزارة المنصوري

2023-12-07 / 15:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق