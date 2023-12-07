أطر ومتعاوني السكك الحديدية يقدمون تعازيهم لربيع لخليع في وفاة والدته

هبة بريس

توفيت يومه الخميس، الحاجة كنزة ابن عياد، والدة محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم أطر ومتعاوني المكتب، بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين من العالي القدير، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته أن يسكنها فسيح جناته مع النبييين والصديقين والشهداء والصالحيت وحسن اولئك رفيقا، وأن يلهم ذويها حسن الصبر والسلوان.

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