السعودية.. تحطم طائرة مقاتلة من نوع “ف-15 إس إيه” ومصرع طاقمها

2023-12-07 / 18:30
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس 7 دجنبر، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، ومصرع طاقمها .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، في تدوينة على موقع الوزارة في منصة “إكس”، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وأضاف المتحدث أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد إثنين من طاقم الطائرة الجوي.

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