السعودية.. تحطم طائرة مقاتلة من نوع “ف-15 إس إيه” ومصرع طاقمها
هبة بريس _ وكالات
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس 7 دجنبر، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، ومصرع طاقمها .
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، في تدوينة على موقع الوزارة في منصة “إكس”، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.
وأضاف المتحدث أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد إثنين من طاقم الطائرة الجوي.
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4 تعليقات
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمهم واغفر لهم. ربما هناك خطأ تقني في الطائرة الحربية أدى إلى سقوطها ..
يجب فتح تحقيق في ذالك ..