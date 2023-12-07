الجيش الاسرائيلي ينكل بمدنيين نازحين من مدارس الإيواء

2023-12-07 / 18:09
0
هبة بريس _ وكالات

نشرت هيئة البث العبرية، الخميس، صورا ومقطعا مصورا لعشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، يتم اقتيادهم عراة في ظل أجواء باردة إلى مراكز اعتقال إسرائيلية.

وظهر الفلسطينيون المعتقلون في شارع بملابسهم الداخلية السفلية في مشهد صادم، وحولهم عدد من الجنود الإسرائيليين.

وأظهرت صورة عددا آخر من المعتقلين مكبلي الأيدي وهم بملابسهم الداخلية في أحد شوارع غزة، من دون تحديد الموقع.

وفي صورة أخرى تم تكديس المعتقلين في مؤخرة شاحنة عسكرية إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الرسمية: “اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات الرجال خلال عملية في شمال قطاع غزة”.

وأضافت: “الهدف هو التحقق مما إذا كان بعضهم من مسلحي حماس أو نشطاء فيها”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حرب غزة…المادة 99 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي أغضبت اسرائيل

حرب غزة…المادة 99 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي…

2023-12-07 / 17:30
Photo of “كتائب القسام” تعلن استهداف مواقع إسرائيلية جنوب مدينة غزة

“كتائب القسام” تعلن استهداف مواقع إسرائيلية جنوب مدينة غزة

2023-12-07 / 12:13
Photo of مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قانون لتوفير مساعدات لإسرائيل

مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قانون لتوفير مساعدات…

2023-12-07 / 09:19
Photo of قت_لى بإطلاق نار في لاس فيغاس

قت_لى بإطلاق نار في لاس فيغاس

2023-12-06 / 23:49
Photo of بسبب رواندا …وزير الهجرة البريطاني يقدم استقالته

بسبب رواندا …وزير الهجرة البريطاني يقدم استقالته

2023-12-06 / 22:26
Photo of بسبب “عولمة الانتفاضة”.. اعتقال تسعة أشخاص في لندن

بسبب “عولمة الانتفاضة”.. اعتقال تسعة أشخاص في لندن

2023-12-06 / 22:03
Photo of استشهاد 22 فردا من عائلة مراسل لقناة الجزيرة بغزة

استشهاد 22 فردا من عائلة مراسل لقناة الجزيرة بغزة

2023-12-06 / 20:31
Photo of “غوتيريش” يحذّر من “انهيار كامل وشيك للنظام العام” في قطاع غزة

“غوتيريش” يحذّر من “انهيار كامل وشيك للنظام العام” في…

2023-12-06 / 19:18
Photo of “غوغل” تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي “جيميناي”

“غوغل” تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي “جيميناي”

2023-12-06 / 18:33
Photo of مجلس الحكماء : هجوم إسرائيل على غزة “لا إنساني

مجلس الحكماء : هجوم إسرائيل على غزة “لا إنساني

2023-12-06 / 18:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق