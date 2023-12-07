لاعبو يوسفية برشيد يواصلون إضرابهم عن التداريب

لاعبو يوسفية برشيد يواصلون إضرابهم عن التداريب

2023-12-07 / 17:40
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يواصل لاعبو نادي يوسفية برشيد امتناعهم عن خوض التداريب، بسبب تماطل إدارة الفريق في صرف مستحقاتهم المالية العالقة.

وعلمت “ماروك4″ أن لاعبي الفريق الحريزي، رفضوا إجراء الحصة التدريبية لليوم الثالث على التوالي، بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم العالقة وخاصة راتب أربعة أشهر الأخيرة، رغم النتائج الإيجابية التي حققها النادي خلال المباريات الماضية في البطولة الاحترافية ” إنوي “.

ويحتل نادي يوسفية برشيد، المركز ال14 في ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين، وتعادل واحد، بينما انهزم في 6 مناسبات، في انتظار إجراء المباراة المؤجلة أمام الوداد الرياضي.

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