طنجة.. مصرع “مريض” في حادث اصطدام سيارة إسعاف مع “ناقلة عمال”

هبة بريس - مكتب طنجة

تسبب اصطدام قوي بين سيارة إسعاف وحافلة لنقل العمال ، مساء أمس الأربعاء ، في مصرع مريض كان في طريقه الى قسم المستعجلات بطنجة.

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد تسبب الحادث الذي وقع بين سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة وحافلة لنقل العمال في وفاة مريض وإصابة مرافقة له والسائقين .

وقد تم نقل المصابين إلى قسم المستعجلات، فيما أودع المتوفي بمستودع الاموات الدوق دي طوفار بطنجة ، في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية اجراءاتها المسطرية المعمول بها في مثل هذه الحوادث.

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