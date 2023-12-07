طنجة.. مصرع “مريض” في حادث اصطدام سيارة إسعاف مع “ناقلة عمال”
هبة بريس - مكتب طنجة
تسبب اصطدام قوي بين سيارة إسعاف وحافلة لنقل العمال ، مساء أمس الأربعاء ، في مصرع مريض كان في طريقه الى قسم المستعجلات بطنجة.
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد تسبب الحادث الذي وقع بين سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة وحافلة لنقل العمال في وفاة مريض وإصابة مرافقة له والسائقين .
وقد تم نقل المصابين إلى قسم المستعجلات، فيما أودع المتوفي بمستودع الاموات الدوق دي طوفار بطنجة ، في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية اجراءاتها المسطرية المعمول بها في مثل هذه الحوادث.
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7 تعليقات
Ya rebbi salama
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله اكبر
اللهم ارحمه و اسكنه الفردوس الأعلى
Llah irahmou
Awdi ketro l7awadit lah ihfad
في طنجة نقل سيارات نقل العمال مصيبة والة للقتل العمد يسقون بسرعة خيالية ولا اذب ولا اخلاق ولا احترام القانون يظنون ان الطريق لهم لوحدهم يجب وضع ديسك داخل السيارة لمراقبة السرعة تشديد المراقبة عليهم لانهم اصبحوا اكبر خطر على سكان طنجة