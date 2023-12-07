المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

2023-12-07 / 16:55
2
هبة بريس

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، يروم مشروع المرسوم بيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما يتوخى النص القانوني بيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل التي تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير.

ويتضمن هذا المشروع، أيضا، مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ماء العينين عن تعديل مدونة الأسرة : النموذج الغربي فقد مصداقيته

ماء العينين عن تعديل مدونة الأسرة : النموذج الغربي…

2023-12-07 / 19:21
Photo of المحكمة الدستورية تجرد نائبا برلمانيا من عضويته

المحكمة الدستورية تجرد نائبا برلمانيا من عضويته

2023-12-07 / 18:17
Photo of المغرب يتولى رئاسة الفيدرالية العالمية لجراحة المخ والأعصاب

المغرب يتولى رئاسة الفيدرالية العالمية لجراحة المخ والأعصاب

2023-12-07 / 17:58
Photo of أزبال ونفايات تُحاصر مؤسسة تعليمية بسطات

أزبال ونفايات تُحاصر مؤسسة تعليمية بسطات

2023-12-07 / 17:44
Photo of أطر ومتعاوني السكك الحديدية يقدمون تعازيهم لربيع لخليع في وفاة والدته

أطر ومتعاوني السكك الحديدية يقدمون تعازيهم لربيع لخليع في…

2023-12-07 / 17:36
Photo of أسعار الدجاج تواصل الارتفاع بأسواق البيضاء.. وتجار يكشفون الأسباب

أسعار الدجاج تواصل الارتفاع بأسواق البيضاء.. وتجار يكشفون الأسباب

2023-12-07 / 17:13
Photo of وفاة والدة المدير العام لـONCF محمد ربيع لخليع

وفاة والدة المدير العام لـONCF محمد ربيع لخليع

2023-12-07 / 16:45
Photo of بنموسى يتباحث مع وزير التعليم الإماراتي تعزيز التعاون بين البلدين

بنموسى يتباحث مع وزير التعليم الإماراتي تعزيز التعاون بين…

2023-12-07 / 16:08
Photo of الحكومة تحدد اختصاصات وتنظيم وزارة المنصوري

الحكومة تحدد اختصاصات وتنظيم وزارة المنصوري

2023-12-07 / 15:18
Photo of مستخدمو “جودة” يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام

مستخدمو “جودة” يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام

2023-12-07 / 14:56

‫2 تعليقات

  1. التجهيزات الطبية في المستشفيات شبه خالية إشكال مطروح بشكل كبير ففي أغلب الاحيان .التغطية الصحية اصبحت تصب في صالح المرضى..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق