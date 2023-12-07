ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ظهير أيمن جديد

ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ظهير أيمن جديد

2023-12-07 / 16:38
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كشف تقرير صحفي إسباني عن موقف ريال مدريد من ضم ظهير أيمن، خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات.

ووفقاً لما أوردته شبكة ” ريليفو ” الإسبانية، فإن ريال مدريد لا ينوي أبداً ضم ظهير أيمن، خاصة في ظل تألق داني كارفخال.

وأضاف المصدر أن ريال مدريد يعتقد أن مركز الظهير الأيمن مغطى بوجود لوكاس فاسكيز وناتشو فرنانديز.

وأتم المصدر أن فاسكيز وناتشو تنتهي عقودهما في نهاية الموسم، وقد يرحل أحدهما في الصيف.

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