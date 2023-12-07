هبة بريس تعزي محمد ربيع لخليع في وفاة والدته

هبة بريس

انتقلت الى عفو الله ورحمته المشمولة بكرم الله تعالى، الحاجة كنزة ابن عياد، والد محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم ادارة وطاقم جريدة هبة بريس، بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين من العالي القدير، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته أن يسكنها فسيح جناته مع النبييين والصديقين والشهداء والصالحيت وحسن اولئك رفيقا، وأن يلهم ذويها حسن الصبر والسلوان.

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