الحكومة تطلع على اتفاق تعاون في مجال الوقاية المدنية بين المغرب والبرتغال

هبة بريس

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق التعاون في مجال الوقاية المدنية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، الموقع بلشبونة في 12 ماي 2023، ومشروع القانون رقم 40.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا ا الاتفاق يندرج في إطار رغبة البلدين في تقوية الروابط بينهما وتطوير تعاون مثمر في هذا المجال وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولتين.

وأضاف الوزير أن هذا الاتفاق يشمل حماية الأشخاص والممتلكات من الحوادث والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، ويشمل كذلك نوعية المساعدة المتاحة في هذه الحالات، على وجه التبادل، على أن يتم الاتفاق بين السلطات المختصة، على نوعية وحجم المساعدة عند تقديم الطلب بشأنها.

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